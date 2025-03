Vende hashish agli studenti coetanei. Minore arrestato davanti alla scuola

Studente minorenne spaccia hashish a un coetaneo davanti alla scuola, interviene la Digos. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli davanti alle scuole ternane, voluti dal Questore. Il giovane spacciatore è stato arrestato perché colto in flagranza mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un altro minorenne proprio davanti all’istituto, prima del suono della campanella. I due, zaino in spalla, sono stati visti da una pattuglia della Digos mentre uno di essi cedeva all’altro un frammento di sostanza marrone. Avvicinati dagli agenti per un controllo, il minorenne che aveva ceduto ha mostrato anche un pacchetto di sigarette in suo possesso, che all’interno aveva altri tre frammenti di sostanza marrone. Gli agenti, dopo aver verificato che si trattava di hashish, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare a casa del presunto spacciatore, recuperando e sequestrando altri 23 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione. I poliziotti della Digos, guidata dal vice questore Marco Colurci, hanno quindi tratto in arresto il giovane per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dall’aver commesso il fatto innanzi alla scuola. La Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, guidata dal procuratore capo Flaminio Monteleone, ha disposto la convalida dell’arresto ed ha richiesto al gip l’obbligo della permanenza in casa da parte dell’indagato.

Operazione anti droga anche per i carabinieri che hanno denunciato un diciannove ternano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno controllato d’iniziativa il giovane mentre stazionava, presumibilmente in attesa di incontrare qualcuno, in Largo Filippo Micheli, nella zona dei cosiddetti “gradoni“, abituale luogo di ritrovo dei giovani ternani. I carabinieri, insospettiti anche dal nervosismo manifestato dal ragazzo al momento del controllo, hanno approfondito le verifiche, sottoponendolo a perquisizione personale, all’esito della quale hanno rinvenuto, in una tasca dei pantaloni, un pezzo di hashish del peso di 24 grammi e, all’interno di un astuccio, nove confezioni della stessa sostanza del peso di circa un grammo l’una. La perquisizione estesa al domicilio ha permesso, poi, di rinvenire anche un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati e per il giovane è scattata la denuncia.