Pontedera e i Vespa Days. Campeggi in città per ospitare i visitatori

Ci sarà un maxi Vespa Village in piazza del mercato, spazi campeggio organizzati al parco fluviale de La Rotta e al parco dei Salici e poi nei campi sportivi cittadini, tra cui quello della Bellaria, dell’Oltrera e del Romito. Sta andando delineandosi la mappa dei luoghi di Pontedera che saranno il fulcro dei Vespa Wolrd Days 2024 del 18-21 aprile prossimi, il raduno internazionale con vespisti provenienti da tutta Europa. Sono giorni di riunioni su riunioni tra l’amministrazione comunale, Piaggio, i Vespa Club di zona per accogliere al meglio quest’ondata di passionisti Vespa che arriveranno da tutto il mondo. E saranno oltre 10.000. Tutta Pontedera, la Valdera e la provincia pisana saranno interessate e chiamate a mettersi in luce in questi quattro giorni di aprile. In città si sta disegnando la mappa dei luoghi che accoglieranno i visitatori. Gli alberghi della zona in pochissimi giorni sono andati esauriti e così si è pensato di predisporre gli impianti sportivi e i parchi cittadini ad aree campeggio organizzate, dove poter sistemare anche tende, camper e roulotte in modo da poter usufruire dei servizi già presenti negli impianti sportivi o che verranno installati nei parchi.

Ma il vero fulcro per questi quattro giorni sarà in piazza del mercato. Dal giovedì alle 14 si aprirà il Vespa Village e Vespa parking, con le piste proprio come quando viene organizzato Expo Motori, palchi e street food, con i dettagli organizzativi ancora tutti da definire. Qui, dopocena, ci saranno anche spettacoli con musica dal vivo e degustazioni mentre il giorno ci saranno le varie manifestazione sportive come la Gimkana o le gare di regolarità. Sul palco del Vespa Village saranno raccontate anche storie di vespisti e verranno presentati dei libri, oltre alla fine del Concorso di Eleganza del sabato pomeriggio. E poi ci saranno i tour, per Pontedera e per la Valdera. Tour pensati per la promozione del territorio, affinché questi 10.000 vespisti possano diventare 10.000 ambasciatori di Pontedera e della Valdera nel mondo. La città (della Vespa, appunto) ed il suo centro storico sarà coinvolta con iniziative culturali e non solo. Ci saranno eventi diffusi ovunque. Il sabato mattina ci sarà la grande sfilata e, tra gli altri appuntamenti, dalle 20 ci sarà la serata di gala con le premiazioni. Il Museo Piaggio in questi quattro giorni farà orario straordinario e resterà aperto dalle 9 alle 20. La domenica mattina, alle 10.30, è prevista la premiazione delle Vespa. La cerimonia di chiusura è prevista per la domenica alle 14, per permettere a tutti i visitatori di rientrare nelle proprie zone di provenienza.