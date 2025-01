Pontedera: denunciato un 24enne per atti osceni. Si ‘esibiva’ vicino alle scuole

Pisa, 31 gennaio 2025 – Si masturbava vicino alle scuole. Un giovane di 24 anni, residente in Valdera, è stato denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravati dal fatto che sono stati commessi vicino a luoghi frequentati da minori.

La denuncia è scattata al termine di un'accurata indagine condotta dalla Polizia di Pontedera.

Secondo le segnalazioni ricevute, il giovane era solito posteggiare la sua auto in piazza Martiri della Libertà a Pontedera, in orari frequentati da studenti, principalmente minorenni, e si masturbava mentre i ragazzi transitavano. Gli agenti, attivati per monitorare la situazione, hanno individuato il veicolo ma l'uomo, accortosi della presenza della polizia, ha cercato di allontanarsi rapidamente.

Il pedinamento è proseguito fino a piazza Berlinguer, dove il 24enne, dopo aver parcheggiato nuovamente in zona scolastica, ha ripetuto il solito inqualificabile gesto. Questa volta gli agenti sono intervenuti all’istante, fermando l'uomo che è stato dunque accompagnato in caserma. Durante la perquisizione, è stato pure trovato un coltello a serramanico nel suo veicolo.

L'esibizionista è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di atti osceni aggravati e porto abusivo d'arma. La polizia invita a contattare il Commissariato di Pontedera qualora altre persone abbiano assistito a qualche episodio simile.