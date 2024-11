Pontedera e la Casa della salute: più servizi. “E puntiamo all’H24”

Pontedera, 12 novembre 2024 – Si estende ulteriormente l’orario della Casa della Salute nel distretto di via Fleming. Un’opportunità in più per tutti i pazienti che avranno bisogno di una risposta già dalla prima mattina.

Dall’attuale orario 9-19, da lunedì prossimo 18 novembre si passerà al nuovo orario 8-19. Non ci sarà il sabato (resta la Guardia medica con il suo orario 20-8) ma sarà aperta nei prefestivi feriali (ad esempio il prossimo martedì 24 dicembre).

L’anticipo di un’ora è stato voluto e richiesto dai medici di medicina generale per dare un’ulteriore opportunità ai propri pazienti e per consolidare ed ampliare un servizio che in questi anni ha funzionato tanto e bene.

“Vogliamo dare sempre più continuità di cura ai pazienti, tra il servizio della Casa della Salute e quello della Guardia medica – ha spiegato il dottor Alessio Lambardi, responsabile Aft – con questo anticipo di un’ora della Casa della Salute si vuol rispondere all’esigenza dei pazienti che dalle 8 alle 9 non avrebbero saputo chi contattare e quindi fornire un’ulteriore risposta a quelle che sono le micro urgenze e per i percorsi del paziente cronico. Questo è un altro passaggio per arrivare a quella che sarà una completa continuità di cura che ci auspichiamo possa avvenire nel 2025, con il trasferimento della Guardia medica al distretto di via Fleming”.

Una Casa della Salute, con i suoi 19 medici di famiglia che si alterneranno dalle ore 8 alle 20, sempre più integrata e in continuità con la Guardia medica che attualmente fa orario 20-8. “Vogliamo arrivare a garantire continuità assistenziale h24 – spiega Lambardi – e quindi arrivare ad una Casa della Salute aperta 8-20 e Guardia medica 20-8. La Casa della Salute si è rivelata molto importante in questi anni. I pazienti, anche se non trovano il proprio dottore, trovano un altro medico di medicina generale che può accedere alla cartella clinica degli stessi e conoscere ogni situazione. Da inizio anno hanno varcato l’accesso della Casa della Salute 9.200 pazienti, segno che la risposta che viene data dai medici di famiglia è più che soddisfacente. E poi stiamo riuscendo a perseguire quell’obiettivo che ci eravamo dati, quello di ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso”.

Una Casa della Salute che sta diventando Casa della Comunità anche grazie all’intervento della Regione Toscana di ampliamento strutturale, che prevede entro la fine del 2025, la realizzazione un piano secondo con 10 nuovi ambulatori oltre che un locale dedicato alle associazioni di volontariato, un ufficio amministrativo e una nuova sala riunioni. I lavori stanno procedendo.