Ponte della botte, i lavori. L’incognita maltempo

CALCINAIA"Il ponte della botte quando riaprirà? Il maltempo che ha imperversato negli ultimi tempi ha fatto slittare ulteriormente la tabella di marcia dei lavori?". Se lo domandano in tanti, automobilisti e commercianti, che da mesi devo fronteggiare la chiusura del ponte alla Botte che collega i comuni di Vicopisano e Calcinaia. L’Arno è diventato un confine invalicabile da quando ha aperto il cantiere per il rifacimento strutturale del vecchio ponte non più idoneo a sopportare il peso degli anni e soprattutto, la massa dei veicoli più grandi. Il cantiere dopo vari rinvii a causa della complessità dell’intervento di recupero e sostituzione delle parti deteriorate della struttura, sembra ormai in dirittura d’arrivo. La stessa Provincia conferma ora la previsione che era emersa anche nell’ultimo e recente sopralluogo: se non ci saranno ulteriori intoppi, una corsia sarà di nuovo percorribile da fine aprile. Ma non c’è ancora una data certa perché resta una piccola incognita di non poco conto: il maltempo. Negli ultimi giorni infatti il cantiere è stato messo a dura prova dai continui rovesci che non hanno certo aiutato a velocizzare gli ultimi lavori. Ma salvo nuove ondate di maltempo, a fine mese, le prime auto torneranno a transitare ma in un solo senso per il momento: un senso unico ad anello da San Giovanni alla Vena a Fornacette, mentre tra la fine di giugno e i primi di luglio è fissata la conclusione definitiva dei lavori, con il ponte che tornerà transitabile senza restrizioni.Una buona notizia per i tanti pendolari che ogni giorno devono allungare di non poco il loro tragitto per raggiungere l’altra sponda. Ed è anche una buona notizia per i commercianti tagliati fuori dal traffico e che da tempo chiedono i ristori per limitare i danni provocati dal calo degli affari.Nicola Pasquinucci