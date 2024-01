Ponsacco, spunta il terzo gruppo. Una lista civica a quattro “teste“: "Listone dalle matrici apartitiche"

Un quadrumvirato come germoglio per avviare la campagna elettorale o, per dirla con le parole dei quattro diretti interessati, "un’alleanza civica", dura e pura, che si presenterà alle elezioni amministrative del prossimo giugno per scatenarsi nell’agone politico contro il centrosinistra e il centrodestra. L’obiettivo è lapalissiano: riuscire a intercettare il consenso, ma anche il malcontento dei ponsacchini. Sboccia il sodalizio tra Samuele Ferretti (cuore pulsante delle tante proteste sulla sicurezza nella cittadina del mobile), Federico D’Anniballe, consigliere comunale che fu candidato a sindaco per la Lega (da cui ha divorziato) nelle elezioni del 2019 e ora migrato nella lista CambiAmo Ponsacco, Gianluigi Arrighini che arriva da ambienti pentastellati e Maurizio Bernacchi.

Un sodalizio a quattro che vuole unire sotto la stessa egida più anime "tutte civiche - tiene a precisare Ferretti. , l’alfiere delle molteplici proteste sulla delicata partita della sicurezza a Ponsacco. Un listone unico che nasce da quattro punti di vista, un listone dalle matrici apartitiche che si presenterà alla comunità nella prima uscita pubblica, in agenda il prossimo 9 febbraio alle 21.30 nella sala concerti in via di Gello. A Ponsacco iniziano a svelarsi i primi contorni chiari e distinti di persone che hanno background diversi ma che uniranno teste e forze per dare gambe a un unico progetto civico da cui uscirà il nome del candidato a sindaco. Quattro anime che giungono da esperienze differenti per realizzare l’impianto di un programma elettorale, antitetico al centrosinistra e al centrodestra. "Non vi è ancora il nome del candidato - sottolinea Samuele Ferretti - ma posso dire che già molti cittadini, anche illustri, stanno aderendo all’idea che vogliamo costruire. Una grande alternativa civica per Ponsacco, per questo motivo abbiamo organizzato l’incontro pubblico del 9 febbraio. Occasione per presentare alla cittadinanza il progetto di civismo che porteremo alle urne. Sarà, come detto, un movimento civico, senza bandiere di partito".

Mentre il centrosinistra ora dovrà sbrogliare la matassa del post Francesca Brogi, la sindaca uscente. Il nome che esce con forza è quello di Angelo Migliarini, a capo della Fondazione Charlie. E ci sono ancora alleanze da suggellare e persone da candidare: sono i punti con cui si arrovella anche il centrodestra cittadino, con nomi che, dagli spifferi di corridoio, già scalpitano per la candidatura a primo cittadino.