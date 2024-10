Ponsacco, notte di paura: spari, spranghe e una rissa

Ponsacco (Pisa), 11 ottobre 2024 – Notte di paura e di violenza, con spari, spranghe e una rissa, nei pressi del Palazzo Rosa a Ponsacco (in provincia di Pisa), l'edificio occupato da anni al centro di roventi polemiche politiche e di episodi di violenza, dove abitano da molto tempo decine di famiglie straniere. I fatti accaduti non avrebbero però procurato feriti. L'episodio è avvenuto la scorsa notte ed è stato denunciato da un consigliere comunale e confermato dal sindaco.

Federico D'Anniballe, leader della lista civica Cambiamo Ponsacco, ha scritto in una nota che il paese della Valdera «la scorsa notte ha vissuto l'ennesimo episodio di criminalità: colpi di arma da fuoco, risse con spranghe e addirittura l'allontanamento delle forze dell'ordine e adesso la misura è veramente colma, questi episodi non possono più essere tollerati, questa gente deve essere allontanata dal nostro comune, occorre un'azione decisa e perentoria da parte della nostra amministrazione, occorre prendere il coraggio ed emanare i provvedimenti annunciati in campagna elettorale e promessi dai leader politici nazionali i cui partiti sono rappresentati nel nostro consiglio comunale». Dal canto suo il sindaco leghista Gabriele Gasperini ha chiesto e ottenuto immediatamente un vertice di sicurezza che si è svolto oggi in prefettura e durante il quale è stata analizzata la situazione