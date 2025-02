Ponsacco e le frasi choc. Ceccardi, provocazione in radio: "Meglio un bordello dei rom"

PONSACCOUna provocazione dietro l’altra. Con Ponsacco sempre al centro dell’attenzione dei media nazionali. Ieri sera alla Zanzara è stata l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi a dire la sua: "Meglio un bordello che i rom". Sollecitata dal conduttore Cruciani la delfina di Salvini ha commentato così la proposta che l’esponente della Destra Sociale (ex Fratelli d’Italia) Massimo Baldacci aveva avanzato durante l’ultimo consiglio comunale.

Lo stesso Baldacci era intervenuto anche lui alla Zanzara dove aveva ribadito la sua idea, specificando che si trattava di una provocazione e non di una proposta. Su Baldacci si sono scagliati da destra e da sinistra. Fratelli d’Italia l’ha scaricato senza mezzi termini, il sindaco Gabriele Gasperini ne ha preso le distanze affermando che lui e la giunta e l’amministrazione di centrodestra non si riconoscono nelle sue parole e valuteranno i provvedimenti da prendere (Baldacci è ancora un esponente della maggioranza pur avendo costituito un suo gruppo, Destra Sociale appunto). Alla Zanzara, dopo aver indossato il cappellino rosa con la scritta Trump, Susanna Ceccardi ha spiegato che lei è "d’accordo sulla legalizzazione della prostituzione perché le sfruttamento della prostituzione è sbagliato". "Ma non a Ponsacco – ha chiarito – Non nel centro di quella che è famosa come la città del mobile. Non è certo questo il modo per rilanciare il centro storico di Ponsacco".

"Chiariamo subito – ha anche specificato l’eurodeputata della Lega che è originaria della vicina Cascina, altro polo del mobilio – che questo consigliere (Baldacci, ndr) non è della Lega. Ponsacco è diventato famoso per il Palarom. Ci sono 250 rom in un palazzo, fatti arrivare dal Pd, grazie alle sue politiche buoniste. Pra a Ponsacco governa un sindaco della Lega".

gabriele nuti