Pomarance: Piano insediamenti produttivi, bando per 3 lotti

Il Comune di Pomarance avvia un bando per la concessione di tre lotti del piano di insediamento produttivo. Si tratta di 2 lotti, rispettivamente di 4333 mq e 8373 mq che sono a uso commerciale, e di un terzo di 5741 mq finalizzato ad un utilizzo produttivo. Le domande di assegnazione dei lotti, da presentare utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Comune, devono obbligatoriamente indicare la superficie complessiva occupabile dell’insediamento produttivo all’interno del lotto, comprendendo le aree a verde e quelle destinate a parcheggio. Il prezzo di cessione delle aree per l’anno in corso è di 42,43 euro al mq. La domanda di assegnazione delle aree, in bollo e completa di documentazione richiesta, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune tramite consegna a mano, raccomandata o corriere autorizzato, entro le 12 del 29 settembre. Il plico deve risultare sigillato e presentare la dicitura ‘bando anno 2023 per l’assegnazione di lotti nell’ampliamento del Pip di Pomarance’. I proponenti hanno la facoltà di esprimere nella domanda anche una scelta opzionale dei lotti messi a bando.