Polizia locale, nuova guida. Il neo comandate Frutti:: "I miei primi 5 obiettivi"

PONTEDERA

"Potenziamento della sicurezza cittadina con un rafforzamento delle operazioni di pattugliamento, promozione della sicurezza stradale, adozione di tecnologie innovative, sviluppo professionale del personale e sicurezza ambientale". Sono i cinque obiettivi del nuovo comandante della Polizia Locale dell’Unione Valdera, Francesco Frutti, per i prossimi anni. "Obiettivi ambiziosi che ho condiviso con la parte politica dell’ente – spiega Frutti – E che possiamo rendere possibili solo grazie all’impegno e alla collaborazione di tutto il personale".

Il comandante Francesco Frutti ha 37 anni e proviene dal Comune di Campi Bisenzio dove ha ricoperto identico incarico per quattro anni. Al momento della nomina a Campi, nel 2020, era il comandante di polizia locale più giovane dellan Toscana. Ha incontrato il presidente dell’Unione Mirko Terreni e tutti i sindaci dei Comuni. Ricoprirà anche il ruolo di comandante della polizia locale di Pontedera.

"È un grande onore, ma anche una grande responsabilità ricoprire il ruolo di dirigente della Polizia Locale Unione Valdera – ha detto Francesco Frutti – Prima di tutto desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me al pesidente Terreni e al sindaco di Pontedera con delega alla sicurezza e alla polizia locale per l’intera Unione, Matteo Franconi, oltre che a tutti i sindaci con i quali ho avuto colloqui di programmazione e obiettivi a breve, media e lunga scadenza. È un privilegio servire la comunità della Valdera e sicuramente mi impegno a dedicare tutte le mie energie per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini".

"Sono consapevole delle sfide che ci aspettano – conclude Frutti – ma sono fiducioso nel talento e nell’impegno straordinario dei nostri comandanti territoriali, ufficiali e agenti. Il mio obiettivo principale è quello di garantire un servizio di polizia locale efficace, efficiente e orientato alla comunità. Lavoreremo in stretta collaborazione con le autorità locali e con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio".

gabriele nuti