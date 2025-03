Polemica sui pannelli solari “Uniti“: "Nessuna informazione". Mini: "Il Comune non c’entra"

CASTELFRANCOPolemica sui nuovi impianti fotovoltaici in via dei Tavi e a Villa Campanile. "La giunta continua a ignorare consiglio comunale, commissioni e cittadini –dice il gruppo di opposizione di centrosinistra Castelfranco Unita – Perché questa paura del confronto? Un altro impianto fotovoltaico ’spunta’ senza che nessuno ne sapesse nulla. Un impianto da 18.000 metri quadrati in prossimità di aree di pregio come la via Francigena e le Cerbaie. È sacrosanto investire nelle energie rinnovabili così come è necessario coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale ma il modo in cui la giunta di Castelfranco procede è inaccettabile. Apprendere sempre decisioni così impattanti solo dai giornali è una mancanza di rispetto verso i cittadini".

"Il Comune non ha nessun potere sull’installazione dei campi fotovoltaici, la legge è chiara – La secca replica del sindaco Fabio Mini – L’intero percorso normativo è sancito dalla legge regionale. Il comune è chiamato solo a verificare che chi realizza l’impianto rispetti la legge regionale. Il consigliere Grossi dice che non sapeva che sarebbero sorti questi impianti, ma in realtà quando lui era vicesindaco e assessore all’ambiente fu realizzato quello di di via Aiale. Mentre per l’impianto di via dei Tavi e per quello di Villa Campanile le interlocuzioni degli imprenditori con il Comune, anche se informali, erano già cominciate quando Grossi era ancora in carica. Come ci è stato detto dai diretti interessati la giunta Toti aveva già avuto contatti con questi imprenditori, che poi per questioni meramente temporali hanno avviato il percorso per la realizzazione degli impianti durante il nostro mandato".

g.n.