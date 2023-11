Podismo nel centro storico. Sei strade e piazze chiuse

Domani, dalle 14,30 in poi, il centro storico di Castelfranco si trasforma in pista di atletica. Sono in programma, infatti, le gare del "Trofeo Sergio Mariotti" (quindicesima edizione) nel quale quest’anno si inserisce, come da richiesta della Fidal alla Podistica Castelfranchese, il campionato regionale Cadetti riservato a ragazze e ragazzi nati negli anni 2008 e 2009. Il "Mariotti" è aperto a tutti i bambini e ragazzi, maschi e femmine, da 5 a 13 anni, purcheè in possesso di certificato medico. "Per noi della Podistica Castelfranchese – dice il presidente Daniele Puccioni (nella foto) – è motivo di grandissima soddisfazione ospitare il campionato regionale, anche se questo richiede un maggiore impegno da parte di tutti e più persone. Ma, chiaramente, è giusto così perché la sicurezza va avanti a tutto trattandosi di un tracciato cittadino su strade che devono essere chiuse al traffico". Ritrovo in piazza Bertoncini. Partenza da via Cavour con proseguimento in via Solferino, via Calatafimi e corso Bertoncini. Questo il tracciato del trofeo Mariotti. Per quanto riguarda il campionato regionale Cadetti, invece, il percorso si allunga su via dei Mille e via Marconi. Un chilometro che i maschi dovranno ripetere quattro volte, le femmine tre.