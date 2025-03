Plastic free, nuova missione: "Ma qui pochi volontari"

Mentre in tutta Italia sempre più persone si stanno unendo a Plastic Free, a Pontedera sono ancora pochi i volontari. È l’appello della referente provinciale di Plastic Free, Rossella Sabatini (nella foto), in prima linea per la difesa dell’ambiente e per la sensibilizzazione ad un tema più che mai attuale. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza pontederese, domani pomeriggio alle ore 16, al Piccolo Teatro Digitale di via Dante (davanti alla scuola Pacinotti) ci sarà un incontro gratuito e aperto a tutti per coinvolgere la cittadinanza e parlare di ambiente. In particolare rispondere alle più comuni delle domande: che fine fanno i rifiuti che produciamo? Quante differenti plastiche esistono? Quante volte può essere riciclabile una bottiglia di vetro? E qual è la differenza tra biodegradabile e compostabile? "In questi giorni abbiamo visto quanti rifiuti ha portato l’Arno con sé – dice Sabatini – rifiuti che poi arrivano in mare e che spesso finiscono per bloccare l’acqua dei fossi ed intasarli. E pensare che ci sono territori messi anche peggio del nostro, come il Delta del Po. Ma di lavoro anche qui ce n’è tanto da fare. A Pontedera abbiamo fatto la raccolta dei mozziconi e in un’ora ne abbiamo raccolti 5 kg. In tutto il 2024 abbiamo raccolto circa 25.000 kg di rifiuti". La prossima raccolta sarà il 30 marzo in via Maremmana a Calcinaia. Quella di Plastic Free è una storia recente ma che sta raggiungendo numeri importanti.

"L’associazione è nata nel 2019 ed è arrivata a Pontedera nel 2020 – dice Sabatini – nell’ultimo anno si sono uniti 30 Paesi da tutto il mondo, raggiungendo tantissime persone. È un peccato che nella nostra zona ci siano così pochi volontari". Iniziative come quelle di Plastic Free intercettano l’ammirazione dell’assessore, Alessandro Puccinelli: "Ringrazio di cuore Rossella per quello che sta facendo con tutti i volontari. Plastic Free è una sentinella sul territorio che svolge assiduamente attività concrete. L’attenzione ed il rispetto morale verso il luogo che in cui viviamo devono restare alti. Come amministrazione ci stiamo battendo per informare e sensibilizzare, e qualora non bastasse per procedere ad individuare i responsabili di abbandoni. Recentemente ci siamo dotati con la polizia locale di due nuove fototrappole".