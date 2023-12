Pista di ghiaccio a impatto zero grazie ad Altair

Una pista di pattinaggio rispettosa dell’ambiente con ghiaccio sintetico e totalmente riciclabile. È il pensiero di Altair Chimica società di Esseco industrial con sede a Saline, per la comunità in vista de Natale. Grazie all’accordo con l’amministrazione comunale dal 15 dicembre le festività saranno allietate da una innovativa pista sostenibile della Xtraice. I consumi energetici, che in una tradizionale pista di ghiaccio si aggirano sui 25mila Kwh e 8,5 tonnellate di CO2 in un mese, vengono completamente azzerati, abbattendo i costi di gestione. Inoltre, il suo utilizzo non è legato alle condizioni climatiche: con la pioggia, la neve o il sole, i cittadini potranno sempre utilizzare la pista fino al 15 gennaio. "Un pensiero per grandi e piccini che abbiamo fortemente voluto per rendere speciale questo Natale – dice Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco industrial – Abbiamo scelto una soluzione ecologica e a zero impatto, in linea con le nostre politiche aziendali che dimostrano concretamente e quotidianamente un’attenzione e una sensibilità alle tematiche ambientali. Aspetti emersi anche nell’ultimo bilancio di sostenibilità, presentato da Confindustria per il comparto chimico toscano, di cui Altair fa parte".