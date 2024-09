Piscine comunali, la coincidenza. Stessi cantieri, ma distanti 50 anni: "Colpito da questa coincidenza"

PONTEDERA

Due cantieri attesi nella stessa città e per lo stesso progetto, ma in epoche diverse. Un palazzetto e una piscina dall’architettura innovativa nel 1974 e il palacqua, una nuova casa dello sport nel 2024. Siamo a Pontedera nel quartiere Fuori del Ponte dove a distanza di 50 anni i residenti stanno assistendo alla nascita di un nuovo polo dello sport, oggi esattamente come mezzo secolo fa. A fare questo raffronto è il fotografo Marco Bruni che sui social ha pubblicato gli scatti di quando i pontederesi videro nascere le cupole del palazzetto.

"Le prime foto – racconta Bruni – sono datate settembre 1974. Le altre invece sono di questi giorni. Mi ha colpito che fossero passati 50 anni esatti e così ho scelto di condividere questo ricordo. Le cupole del palazzetto e della piscina all’epoca destarono attenzione. Tutti si ricordano di quando furono realizzate e dell’incidente del crollo prima del collaudo della struttura che avvenne nel ’75". Un edificio innovativo per il tempo che adesso però sente il peso degli anni trascorsi. Tornando ad oggi, dalla fine di agosto il cantiere della nuova piscina è entrato nel vivo, nella fase più spettacolare di chi da tempo attende la realizzazione dell’opera. Dopo le prime demolizioni, gli scavi per le fondamenta della vasca grande, della platea e dei principali sottoservizi, infatti, la struttura ha iniziato a crescere in altezza: scheletro portante, pareti, coperture e relative gettate. Un intervento da 5,6 milioni di euro a base d’asta, finanziato con il PNRR, che rivoluzionerà i servizi natatori per Pontedera, la Valdera e non solo. Un’operazione di rigenerazione urbana di un quadrante urbanistico nel cuore del quartiere di Fuori del Ponte. Ad aggiudicarsi i lavori è stato un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Arco Lavori società cooperativa consortile di Ravenna e Camuna Prefabbricati srl. Nell’area nascerà un impianto natatorio efficiente dal punto di vista energetico, corredato dei relativi servizi e locali accessori ed è prevista l’urbanizzazione della zona con la realizzazione di verde pubblico e parcheggi. La nuova piscina coperta dovrà essere pronta nel 2026.