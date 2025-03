"Piscina ancora occupata e in totale degrado"

"L’area della piscina comunale versa in grave stato di abbandono che deborda fuori dall’area recintata arrecando grave pregiudizio alla fruibilità dei marciapiedi e biglietteria e spogliatoi risultano occupati da cittadini senza fissa dimora". La denuncia è della consigliera comunale Silvia Valori, della lista civica di opposizione Per Castelfranco che ha presentato una interrogazione al sindaco Fabio Mini.

"Nonostante l’intervento di giovedì 27 febbraio, da parte della polizia municipale e dei carabinieri per lo sgombero degli occupanti da voi pubblicizzato come risolutivo, il 7 marzo viene segnalata alla sottoscritta la presenza di almeno tre cittadini senza fissa dimora che hanno nuovamente preso possesso della struttura – scrive Valori – Permanente bivacco che aggrava sensibilmente la situazione igienico sanitaria della struttura. In situazioni analoghe si fosse trattato di un privato, il Comune avrebbe provveduto ad emanare ordinanza e sanzioni per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree".