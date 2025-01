Fuggì dopo aver causato l’incidente, ha un nome il pirata della strada: ecco com’è stato trovato

Castelfranco, 12 gennaio 2025 – Causò un incidente e si dette alla fuga. I fatti risalgono allo scorso 24 ottobre: alla fine, al termine di una lunga indagine il comandante della polizia municipale, Giacomo Pellegrini, con i suoi agenti, è riuscito a risalire al responsabile. Protagonista di questi fatti accaduti all’incrocio tra via Tabellata e via dello Stadio, è un 30enne residente in Romania, ma con legami familiari sul territorio.

I fatti. All’incrocio un furgone e un’automobile, una Peugeot che procedeva come direzione di marcia dal paese verso il macrolotto, si scontrano. L’impatto è violento, tanto che la Peugeot viene carambolata in un campo adiacente alla strada. Il conducente rimane lievemente ferito. Il furgone invece, dopo l’incidente, non si ferma e prosegue la sua marcia verso lo stadio. Arrivato in prossimità dell’impianto sportivo, il conducente si ferma, abbandona il veicolo e si dà alla fuga attraverso i terreni incolti della zona.

Quando gli agenti arrivano sul posto per i rilievi, provano anche ad avviare una ricerca, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine, dell’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce. Notano però subito che il furgone tra le varie cose, aveva una targa straniera. Nell’immediato procedono al sequestro del mezzo e cominciano un’accurata indagine. “Gli approfondimenti in un primo momento si sono concentrati sul veicolo, che era l’unico elemento certo che avevamo – spiega Pellegrini – solo da lì potevamo sperare di risalire all’identità del conducente”.

La polizia municipale avvia infatti una ricerca sul furgone attraverso le banche dati e in base ad altri indizi rinvenuti sul mezzo, risale a un possibile possessore del veicolo. Con la collaborazione della polizia di frontiera era stato possibile risalire all’intestatario della targa (francese), ma la vicenda si complica perché il nominativo registrato in banca dati d’oltralpe, aveva a suo tempo ceduto in Germania l’autocarro.

Successivamente si scopre che dalla Germania il veicolo era stato ceduto a un cittadino irlandese, titolare di un’azienda nel nord Italia. Quest’ultimo, rintracciato dagli agenti di Castelfranco, spiega cosa era accaduto. Lui, infatti, aveva dato in uso il furgone a un uomo di origine rumena per una commissione. Quest’ultimo, recatosi a Castelfranco, ove ha dei parenti, con il furgone, aveva avuto l’incidente che era stato rilevato dalla municipale. Ora l’uomo dovrà rispondere di fuga dopo un incidente e omissione di soccorso.