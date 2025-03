Pinocchio del Carnevale. Ritrovato in alta montagna

Pinocchio è stato ritrovato anche questa volta. Il lungo naso del burattino che aveva preso il volo nella finalissima del Carnevale di San Miniato Basso è spuntato in cima alla montagna. Segnatamente sulla montagna bolognese, in zona Gaggio Montano, località, Silla. A ritrovarlo è stato il signor Giancarlo che ha fatto sapere del ritrovamento all’associazione del carnevale: il burattino, infatti, ha con sé tutti i documenti di viaggio, in modo che – se qualcuno lo ritrova – possa anche riconsegnarlo. E’ questa la bella tradizione della mascherate che si tengono nell’anello della Casa Culturale. Con l’ultima sfilata Pinocchio prende il volo trainato da decine di palloncini. Poi l’attesa – a volte pochi giorni – a volte molte settimane, che qualcuno annunci che Pinocchio è stato ritrovato. Il comitato del Carnevale annuncia che presto anche il Pinocchio 2025 tornerà nel Museo dei Pinocchi allestito all’interno della Casa Culturale.