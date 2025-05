"Piazza Garibaldi sporca, mi scuso. Un inaccettabile errore umano"

SANTA CROCE

Piazza Garibaldi sporca come non mai in occasione di un evento che ha riunito a Santa Croce i cattolici cinesi per il raduno nazionale. La vicesindaca Sonia Boldrini, che ha la delega all’ambiente, si scusa con un post sulla sua pagina facebook.

"Voglio esprimere le mie più sincere scuse per il disservizio verificatosi domenica mattina in piazza Garibaldi, in occasione della seconda Giornata mondiale di preghiera tenutasi presso la nostra Collegiata di San Lorenzo – le parole di Boldrini – Sono profondamente dispiaciuta per quanto accaduto e desidero chiarire che si è trattato di un errore umano da parte dei nostri uffici competenti, i quali non hanno provveduto a comunicare a Geofor l’evento in programma per consentire la necessaria pulizia preventiva della piazza. Mi sento personalmente responsabile di questa grave mancanza e desidero porgere le mie scuse più sentite alla comunità parrocchiale e a tutti i cittadini di Santa Croce che hanno assistito a questo increscioso inconveniente".

"Ritengo che quanto accaduto sia assolutamente inaccettabile e poco professionale, soprattutto in considerazione dell’importanza e del significato della Giornata mondiale di preghiera – conclude la vicesindaca Sonia Boldrini – Desidero assicurarvi che, d’ora in avanti, sarà mia cura personale gestire direttamente le comunicazioni relative agli eventi di competenza dei miei assessorati, proprio al fine di evitare il ripetersi di simili disguidi che arrecano disagio e possono compromettere la buona riuscita di manifestazioni così significative per la nostra comunità".