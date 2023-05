Piazza Garibaldi, lavori dopo il palio "Sicurezza, taglio pini e nuovi viali"

CASTELFRANCO

Piazza Garibaldi sarà tutta nuova. Sicura e attraente. Ma in tre fasi diverse. Il primo lotto dei lavori in quattro mesi da giugno-luglio in poi. Taglio totale dei pini, piantumazione di altre specie arboree, rifacimento dei viali centrali che fomeranno una croce con i due assi che collegheranno via De Gasperi a via San Severo e via dei Mille con il lato dell’asilo nido e scuola dell’Infanzia. Il monumento rimarrà dove è. "Verrà solo riallineato il marciapiede circostante all’asse dei viali", spiega il progettista, ingegner Andrea Profeti. Quattro mesi i tempi della realizzazione del primo lotto per un importo di 300mila euro (270mila dal Pnrr e 30mila da finanziamenti statali). "Il Comune non spenderà un soldo – specifica il vicesindaco Federico Grossi – Per il secondo lotto siamo in graduatoria in un bando regionale, mentre al terzo ci penserà la prossima amministrazione". "La scelta di suddividere i lavori in tre lotti è obbligata dai finanziamenti – spiega il sindaco Gabriele Toti – Così la piazza è troppo pericolosa". "Ora le chiome si sorreggono grazie all’intreccio che hanno creato – aggiunge l’ingegner Profeti dello studio Ingegno di Ponte a Egola che sta lavorando al progetto con il collega Niccolò Rossi – Per questo dobbiamo studiare con l’impresa come gestire il taglio. Metteremo in sicurezza il monumento". Alla conferenza stampa, nella saletta della Mediateca della biblioteca comunale, sono intervenuti il presidente del Palio dei Barchini, Paolo Nuti e Luca Favilli di Confcommercio e in rappresentanza del neonato Ccn. "I lavori alla piazza sono programmati per non intralciare il palio", ancora il sindaco Toti. Come sarà la nuova piazza i castelfranchesi lo possono vedere in biblioteca dove è allestita una mostra. Secondo e terzo lotto per l’arredo urbano, il chiosco e i giochi dei bambini, oltre al parcheggio sul lato asili.

gabriele nuti