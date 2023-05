Piazza del Popolo rinascerà Servono 410mila euro per il cuore del paese

CAPANNOLI

La rigenerazione urbana nel cuore del centro cittadino. Succede a Capannoli dove la giunta guidata dalla sindaca Arianna Cecchini ha appena approvato un progetto per una nuova piazza del Popolo, in risposta all’avviso pubblico della Regione Toscana per l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Il piano prevede la riqualificazione del centro storico del capoluogo con la completa rigenerazione del cuore di Capannoli, la piazza dove affaccia il palazzo comunale, il teatro e molti altri servizi centrali alla vita della cittadina. Un intervento complessivo di 410 mila euro.

"Una scelta in linea con il percorso avviato dall’amministrazione per riqualificare i centri storici – commenta la sindaca Arianna Cecchini – abbiamo deciso di partecipare all’avviso della Regione Toscana per proseguire sulla valorizzazione del tessuto sociale, economico ed edilizio del nostro territorio". Due le linee guida del progetto: da una parte il recupero della storicità della piazza, dall’altra la modernità delle funzioni. "Un impatto ambientale – spiega la prima cittadina – in linea con le scelte dell’amministrazione comunale, ma anche nuove opportunità digitali. È previsto il completo rifacimento dei percorsi pedonali riutilizzando i vecchi materiali, opportunamente lavorati e recuperati, al fine di permettere il completo abbattimento delle barriere architettoniche e di valorizzare gli spazi pubblici e le attività commerciali e artigianali.

La rigenerazione della piazza prevede l’installazione di elementi di arredo urbano e la possibilità di accedere digitalmente ai servizi ricettivi, culturali, turistici del territorio e la possibilità di servizi di ricarica per dispositivi elettronici".