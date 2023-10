Piazza del popolo, affidati i lavori: "Dopo l’Epifania inizia il cantiere"

PIazza del popolo. Il cambio di look si avvicina. O meglio, l’inizio di quei lavori che dovranno dare un nuovo volto al cuore del centro storico di San Miniato. Un’operazione attesa da tempo – già passata al vaglio di un consunta movimentata – e che grazie ai fondi del Pnrr, stavolta, può davvero concretizzarsi. L’amministrazione aveva annunciato che le opere sarebbero state fatte con l’inizio del 2024, in modo da non impattare con la mostra mercato del tartufo per impiegare, invece, quel periodo dell’anno che è più debole in fatto di presenze e turismo. Ne parliamo con l’assessore ai lavori pubblici Marzia fattori.

Assessore, allora si faranno o no i lavori su piazza del popolo a partire da gennaio?

"Certo che si faranno. Sono già stati affidati".

Ma quando con esattezza?

"Non c’è al momento un giorno deciso e prestabilito. Ma si inizierà di certo dopo l’Epifania. Nelle prossime settimane faremo un crono programma e individuaremo il giorno esatto, perchè come annunciato saranno necessarti cambi di viabilità e di conseguenza qualche sacrificio da fare".

Quanto tempo impiegherà il cantiere?

"Se il meteo ci assiste e non pioverà in maniera continuativa, ritengo che con aprile possano essere finiti. Per noi è assolutamente priorità non impattare con il periodo primaverile in cui riprendono tante attività ed eventi, inizia ad essere stagione di turismo e c’è bisogno di una viabilità funzionale e di una piazza pronta ad accogliere iniziative".

Si comincia con piazza del popolo. Ma il progetto complessivo prevede anche la riqualificazione di via Conti fino alla piazzetta del Fondo. Per quella come vi muoverete?

"Quella sarà fatta il prossimo anni. Sempre partire da gennaio. Per gli stessi motivi: evitare di creare disagio alla mostra mercato del tartufo che è una grande risorsa per il commercio e per il turismo. Quindi via Conti si farà nel 2025 e resterà in carico alla prossima amministrazione. Anche la ditta a cui sono stati affidati i lavori ha accolto questa versione del cantiere in due step, su due anni".

Prima di avviare le opere per piazza del popoplo farete un nuovo incontro con i cittadini?

"Torneremo ad incontrare la consulta, per spiegare le dettaglio il percorso, la viabilità le scelte. In questo caso procederemo con la nuova pavimentazione della piazza. Per gli arredi torneremo invece a confrontarci con la Soprintendenza".