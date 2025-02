Piano parcheggi e lavori. Tutti i nodi del centro storico. Le novità alla consulta

Nuovo piano del traffico. Un’altra geografia degli stalli (sia bianchi che blu), l’aumento del costo della sosta (con l’adeguamento delle vecchie tariffe rimaste invariate in alcuni punti dai tempi della lira) e l’organizzazione della viabilità per il maxi cantiere che si sposterà da piazza del popolo a via Conti nel giro di un paio di settimane. Questi i principali punti all’ordine del giorno della consulta in programma lunedì alle 21,15 al circolo Cheli.

Saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco, il comandante della polizia municipale Dario Pancanti e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini. Un passaggio importante per i cittadini del centro storico che dovranno fare i conti nei prossimi mesi con uno dei lavori pubblici più impattanti per la città che, per l’esecuzione delle opere, sarà divisa in due: via Conti sarà infatti chiusa al traffico veicolare probabilmente fino a giugno. Qui si tratta sia del rifacimento del tratto di strada fino alla piazzetta del Fondo, ma anche della sistemazione dei sottoservizi. Sulle criticità che comporterà l’operazione, la giunta si è già confrontata con i commercianti. Ora tocca ai cittadini.

Ma si parlerà anche di parcheggi che, da sempre, sono uno dei nodi principali del capoluogo e per il quale l’amministrazione Giglioli ha stilato un nuovo piano essendo lo strumento ormai datato di circa vent’anni.

C. B.