Piano dei rifiuti, allerta sul territorio: "Ora occhi aperti sulla Grillaia"

Il nuovo piano dei rifiuti della Regione Toscana è già sotto attacco. Con gli occhi puntati sul territorio. In questo caso qui, in Valdera. All’attacco c’è la maggioranza che guida il Comune di Terricciola con sindaco Matteo Arcenni. "Un documento che tra le righe - in maniera neppure troppo implicita, - prevede la possibilità di conferimento di rifiuti urbani nelle discariche oggi destinate ai rifiuti speciali. Come la discarica di Chianni, che riguarda molto da vicino Terricciola, in qualità di comune confinante".

Una discarica, quella di Chianni, dove sono in corso conferimenti finalizzati alla messa in sicurezza definitiva. "Voglio essere chiaro – dice Arcenni – . Nell’attesa di capire come la Regione vorrà declinare a livello locale il nuovo Piano Rifiuti, è bene che si sappia che a Terricciola ogni piano di potenziamento della discarica troverà la più ferma, totale, assoluta e agguerrita opposizione dell’amministrazione comunale". "Nel giugno del 2020 eravamo all’opposizione e sfilammo per le vie di Terricciola insieme all’amministrazione e all’allora sindaco Mirko Bini, compatti nella contrarietà assoluta alla riapertura della discarica della Grillaia – ricorda il documento din Terricciola Sicura –. Oggi, di fronte alla possibilità che l’impianto venga “potenziato” con il conferimento di una nuova tipologia di rifiuti vorrei che ci compattassimo di nuovo. Maggioranza e opposizione. Per capire subito cosa significa il Piano Rifiuti per il territorio di Terricciola. Uscendo dal linguaggio della burocrazia e andando subito sul livello pratico". Il Comune di Terricciola da questo momento – spiega la nota – "osserva con la massima attenzione la situazione e mi auspico che lo stesso faccia tutta la cittadinanza e l’intero consiglio comunale".

"Non vogliamo altri camion pieni di rifiuti sulle nostre strade – spiega il gruppo di maggioranza che amministra il Comune – , non vogliamo altri rifiuti, non vogliamo alcun tipo di operazione che deturpi l’ambiente e il paesaggio, non vogliamo rischi per la salute dei cittadini. Non facciamo scherzi. La discarica non è un gioco. E noi, oggi come quattro anni fa, siamo pronti a farci sentire in ogni modo e in ogni sede". La battaglia è aperta.

C. B.