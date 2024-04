Piaggio vola nel mondo. Oltre mezzo milione di veicoli venduti nel 2023

Nel 2023 Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 559.500 veicoli, registrando ricavi consolidati per 1.994,6 mln di euro. L’utile netto ha registrato un risultato positivo per 91,1 milioni di euro. Sono alcuni dati importanti del bilancio 2023 esaminato ed approvato dall’assemblea degli azionisti che si è riunita ieri sotto la presidenza di Matteo Colaninno, alla presenza del 78,845% del capitale sociale. L’assemblea ha deliberato poi di distribuire – spiega una nota – un saldo sul dividendo di 8 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 12,5 centesimi di euro pagato il 20 settembre 2023, data stacco cedola 18 settembre 2023), per un dividendo totale dell’esercizio 2023 di 20,5 centesimi di euro, pari a complessivi 72.630.957,04 euro. La data di stacco della cedola sarà il giorno 22 aprile e la data di pagamento il 24 aprile. L’assemblea di Piaggio ha inoltre nominato il Cda approvando la proposta presentata dal socio Immsi di determinare in 12 il numero dei suoi componenti, di cui oltre la maggioranza, pari a 9 membri, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile. La durata del mandato del Cda è stata stabilita in tre esercizi, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

L’assemblea di Piaggio ha approvato in sede straordinaria, le modifiche statutarie relative all’adozione del modello monistico, caratterizzato dalla presenza di un Cda, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all’interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo. L’adozione del sistema monistico "è funzionale - spiega Piaggio - a un ulteriore efficientamento della proficua e tempestiva sinergia tra la funzione di gestione e quella di controllo a beneficio della società e di tutti i suoi stakeholders". Approvate anche ulteriori modifiche statutarie anche in adeguamento alle più recenti prassi e orientamenti. L’assemblea ha quindi eletto il consiglio di amministrazione che resterà in carica per il prossimo triennio, approvando la proposta presentata dal socio Immsi di determinare in 12 il numero dei suoi componenti. Sono stati eletti nella lista di maggioranza presentata da Immsi, che ha raccolto il 64,5% dei voti, l’attuale presidente Matteo Colaninno e l’amministratore delegato Michele Colaninno, oltre ad Alessandro Lai, Graziano Gianmichele Visentin, Carlo Zanetti, Andrea Formica, Ugo Ottaviano Zanello, Micaela Vescia, Paola Mignani, Patrizia Albano e Rita Ciccone mentre per le minoranze, con il 27,69% dei voti, entra in cda Raffaella Annamaria Pagani.

L’elezione dei componenti del Cda – viene spiegato –ha rispettato le previsioni della normativa vigente e del nuovo Statuto in materia di equilibrio tra i generi e di indipendenza. Nei prossimi giorni si terrà il Cda per definire le cariche.