Piaggio rafforza il patto con il partner cinese. Sì al Porter elettrico da costruire in Valdera

Pontedera (Pisa), 20 ottobre 2023 – Si rafforza il legame del Gruppo Piaggio con il partner cinese in nome di nuovi prodotti da lanciare nel prossimo futuro per dare spinta alla transizione ecologica, ovvero dando vita a nuovi modelli elettrici. Piaggio e Foton Motor hanno annunciato l’estensione della loro collaborazione nei veicoli commerciali leggeri elettrici. Michele Colaninno, ceo del gruppo italiano e Ma Rentao, vice presidente del gruppo cinese hanno siglato un contratto per lo sviluppo congiunto di una nuova gamma di Porter a propulsione elettrica. La cerimonia di firma è avvenuta alla presenza del presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo, Matteo Colaninno, che a Pechino ha incontrato Chang Rui, presidente di Foton Motor Group.

Un accordo che avrà ricadute dirette per lo stabilimento pontederese dove i nuovi veicoli saranno prodotti e distribuiti entro la fin del 2024 e andranno ad ampliare la gamma di veicoli commerciali con due nuove varianti "pensati per rispondere al meglio alle specifiche esigenze della mobilità intra-city, grazie alla combinazione di dimensioni compatte unite ad una capacità di carico di almeno una tonnellata, particolarmente elevata per la sua categoria". Saranno presenti anche soluzioni in ambito cybersecurity, sicurezza veicolo attiva e passiva, compresi i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La partnership, ricorda una nota, è nata dando vita nel 2021 al nuovo Porter NP6, il primo city truck.

Nel settore dei veicoli commerciali nel 2022 Piaggio ha venduto 109.300 unità, in aumento del 26,6% (86.300 al 31 dicembre 2021), con un fatturato netto pari a 403,7 milioni di euro, in crescita del 34,7% rispetto ai 299,7 milioni di euro a fine 2021. Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 64 milioni di euro (+28,7% rispetto a 49,7 milioni di euro nel 2021).