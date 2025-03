Piaggio, mobilità del futuro. Ecco il “fido“ robot Kilo. Seguirà il lavoratore

Dalla fabbrica delle idee del Gruppo Piaggio sulla mobilità del futuro ecco nuove proposte. Piaggio fast forward (PFF), la società del Gruppo, con sede a Boston, incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, ha sviluppato due tecnologie innovative che mirano ad aumentare significativamente la produttività della logistica delle merci. Nel corso di ProMat 2025, una delle principali fiere a livello mondiale della logistica e del delivery, che si terrà a Chicago tra il 17 e il 20 marzo, PFF presenterà la nuova tecnologia Forward Following e la funzionalità Trips per kilo, entrambe pensate per migliorare la collaborazione tra umani e robot.

PFF Forward Following rivoluziona l’interazione tra i robot e l’uomo. Grazie a questa tecnologia estremamente innovativa, i robot kilo sono in grado di seguire l’operatore, indipendentemente dalla posizione di quest’ultimo. Attraverso l’apposita App sviluppata internamente e con un semplice pairing con kilo, infatti, il robot si muove intuendo il percorso da seguire. Il design incentrato sull’utente è stato concepito per garantire comfort, sicurezza e facilità d’uso e tiene in considerazione il feedback degli utenti che avranno così la possibilità di avere le mani libere e seguire il robot. La possibilità di spostare il robot in entrambe le direzioni offre maggiore flessibilita’ e ottimizza la movimentazione negli ambienti più complessi.

La funzionalità Trips consente agli utenti di registrare un numero illimitato di percorsi specifici sul loro robot kilo e di farglieli memorizzare per utilizzarli in futuro. Gli utenti possono quindi inviare facilmente i robot su questi percorsi. "La nostra tecnologia robotica sta potenziando la forza lavoro in tutto il mondo. kilo offre opzioni personalizzabili con la possibilità di utilizzare gli strumenti software più innovativi per gestire il rapporto uomo-robot", ha dichiarato Greg Lynn, Ceo di Piaggio Fast Forward. "La tecnologia autonoma di PFF consente ai nostri robot di muoversi in sicurezza con e intorno ai lavoratori in ambienti complessi, snellendo i flussi e aumentandone la produttività, nell’industria manifatturiera e in qualsiasi settore che si basi sullo spostamento di merci", ha aggiunto.