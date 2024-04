Piaggio e la Vespa orgoglio del territorio

di Andrea Madonna*

È motivo di orgoglio che nel nostro territorio sia presente una delle più importanti aziende nazionali che ha fatto la storia del trasporto nel nostro Paese con un mezzo diventato poi iconico come la Vespa simbolo della capacità tutta italiana di coniugare tecnologia e stile. Come si può vedere in questi giorni l’evento attira appassionati da tutto il mondo e dimostra che la bellezza genera bellezza. Infatti un territorio che ospita monumenti come la Torre di Pisa simbolo dell’Italia nel mondo non poteva non favorire la nascita di quello che sarebbe diventato un altro simbolo del nostro Paese. Qualche giorno fa il Mimit ha autorizzato un contratto di programma che prevede ingenti investimenti a Pontedera per la mobilità green a riprova del radicamento nel territorio, rafforzato anche dalla dimensione internazionale, e della lungimirante vision aziendale. Il fatto assume particolare rilevanza trattandosi di un grosso gruppo che è rimasto tra i pochi completamente italiani e che eccelle anche nel motorsport ai massimi livelli mondiali con le vittorie di Aprilia e nel motociclismo tradizionale con MotoGuzzi. Nella nostra Associazione Piaggio ha sempre espresso i vertici della governance e contribuisce a rafforzare il nostro ruolo di rappresentanza anche al di fuori della Regione.

* Presidente Unione

Industriale Pisana