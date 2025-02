Petri: "La giunta Del Grande aumenta anche l’addizionale Irpef"

Dopo gli aumenti sconsiderati dell’Imu, della tassa dei rifiuti che aumenterà del 9,59%, del trasporto scolastico e del servizio mensa, un in fascia Isee più alta costerà 5,98 euro, non è stata risparmiata nemmeno l’addizionale comunale all’Irpef che viene portata dall’amministrazione Del Grande al massimo consentito per legge, ovvero lo 0,80%". Lo dice Francesco Petri del Pd, consigliere comunale del gruppo di minoranza Fare Insieme. "Questo aumento cancella totalmente il meccanismo di progressività dell’imposta ed equipara i redditi medio bassi a quelli più alti – aggiunge Petri – Una persona con un reddito di 15.000 euro si vedrà gravare un aumento di oltre il 29%, chi ha un reddito di 25.000 euro vedrà un aumento del 21%, mentre chi guadagna 35.000 euro vedrà ’solamente’ un aumento del 16%. Tutti questi aumenti purtroppo graveranno ancora una volta sulle fasce più deboli. Siamo fortemente critici nei confronti di questo modus operandi così poco rispettoso dei cittadini. Sembra che l’amministrazione Del Grande non sappia fare altro che aumentare le tasse".