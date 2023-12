Persio Flacco Minaccioni in "Stupida show"

Il 22 dicembre alle 21 al teatro Persio Flacco, in scena lo spettacolo ‘Stupida show’ con Paola Minaccioni, una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana, e scritto da Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti. Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo Stupida Show è un monologo di stand up comedy interpretato da Paola Minaccioni, una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione italiana, e scritto da Gabriele Di Luca, anche regista insieme a Massimiliano Setti. Uno spettacolo firmato da Carrozzeria Orfeo per cuori coraggiosi in cui Paola Minaccioni accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente, dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore. In Stupida Show Paola Minaccioni non incarnerà il ruolo della tenera eroina, vittima di un mondo crudele, non sarà la donna da compatire, ma da temere.

Si porrà a noi come l’antieroe per eccellenza svelandoci i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita sa bene cosa significa inciampare, di chi è stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di far sentire la propria potentissima voce. "Ho accettato di interpretare questo monologo scritto da Gabriele Di Luca – dichiara l’attrice – perché sono una fan di Carrozzeria Orfeo, perché amo la funzione catartica di questa Compagnia che riesce a parlare del contemporaneo in modo poetico ma anche molto pop.

"Il mio spettacolo, che io consiglio di venire a vedere a tutte le persone che hanno dei sintomi di somatizzazione da stress, è uno spettacolo catartico, terapeutico". I biglietti sono in prevendita su circuito TicketOne e al botteghino del teatro. E’ possibile rivolgersi a [email protected], e al numero 0588-88204.