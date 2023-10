"Pericolo a Casciana Terme: Attraversamento pedonale rischioso vicino alla scuola"

CASCIANA TERME

Attraversamento pedonale rischioso a due passi dalla nuova scuola di Casciana Terme. A segnalarlo un gruppo di genitori che si sono rivolti attraverso un esposto al comando della polizia municipale del comune. Non è comunque questa la prima segnalazione, i genitori – si legge in una nota – avevano infatti già sollevato dubbi sulla sicurezza dei bambini che attraversano quel tratto di strada della via del Commercio per recarsi a scuola, alla Fabbrica del Cittadino. La segnalazione che risale a due anni fa non ha però al momento ricevuto nessun riscontro e nessuna risposta.

L’attraversamento pedonale in questione è quello che si trova all’incrocio tra via Molino dei Fichi, via Gherardi e via del Commercio Nord, un tratto di strada all’ingresso della cittadina termale nel quale la velocità di chi lo percorre è spesso elevata".

"Quell’incrocio in particolare è stato in passato più volte teatro di incidenti, in un caso, almeno a memoria d’uomo, anche di un incidente mortale. Il gruppo di genitori, delusi per i loro appelli inascoltati, si augurano adesso che la loro ennesima segnalazione venga presa in considerazione – riporta ancora la nota dei genitori di Casciana Terme che rilanciano la protesta e si dicono pronti ad alzare la voce ulteriormente – per evitare di arrivare a manifestazioni estreme, già viste altrove, come il blocco della circolazione".

Giuseppe Pino