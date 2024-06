Per un posto da sindaco. Il duello Giglioli-Altini. Caccia all’ultimo voto

Domenica e lunedì gli elettori del Comune di San Miniato so o chiamati alle urne per il ballottaggio fra i due candidati a sindaco: Simo Giglioli (sostenuto da Pd e Noi per San Miniato) e Michele Altini (appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati). Al primo turno Giglioli ha ottenuto il 40, 78% dei consensi (5756 voti) e Michele Altini il 29,65% (4185 voti). Nessuno dei due candidati, in vista del turno supplementare, è riuscito a conclude apparentamenti con le liste escluse dal ballottaggio. Al primo turno hanno votato 14697 elettori (ovvero il 64,91%) degli aventi diritto: 7292 maschi e 7405 femmine. In vista del ballottaggio abbiamo rivolto ad entrambi i candidati del seguenti domande.

1) Come crede si vinca al ballottaggio?

2) Perché i cittadini dovrebbero votare per lei?

3) Sarebbe stato meglio arrivare al turno supplementare portando in squadra qualche apparentamento?

4) Se sarà eletto sindaco qual è la prima cosa del programma elettorale che renderà operativa?

5) Che giunta sarà la sua? Uomini e donne della squadra verranno scelte fra coloro che sono stati candidati al consiglio comunale nelle liste che l’hanno appoggiata?

Ecco le loro risposte.