Per un guasto alla caldaia chiuso il centro Il Mulino

PONTE A EGOLAIl centro semiresidenziale per persone con disabilità Il Mulino di Ponte a Egola dovrà rimanere chiuso fino al 7 gennaio a causa di un improvviso guasto alla caldaia. Riaprirà regolarmente mercoledì 8. a renderlo noto è la Asl Toscana centro. "A seguito di un guasto alla caldaia del servizio semiresidenziale per persone con disabilità Il Mulino, a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, è stato necessario spengere l’impianto – scrive la Asl – Gli operatori dell’area recnica sono stati subito allertati e già venerdì mattina erano sul posto per un sopralluogo. Poiché la caldaia dovrà essere sostituita e non funzionando in questi giorni il riscaldamento, è stato deciso che la struttura di Ponte a Egola dovrà rimanere chiusa fino al 7 gennaio compreso, giorno fissato per la sostituzione. Il servizio riprenderà regolarmente il giorno mercoledì 8 gennaio. L’Azienda nello scusarsi per i disagi che gli utenti del centro avranno nei giorni di chiusura del centro, ricorda che le famiglie sono state tutte informate, allo stesso modo naturalmente le assistenti sociali del territorio e gli operatori dei servizi di trasporto e mensa".