Per le tasse arriva Abaco: "Vogliamo far pagare tutti"

Dal 2025 a Santa Croce per riscuotere il Canone Unico patrimoniale arriva Abaco, "Noi, come amministratori, se vogliamo far funzionare questa macchina comunale dobbiamo industrializzare l’azione del recupero crediti coatto – dice l’assessore al bilancio Renato Rusconi –. Per questo motivo, viste anche le ristrettezze di personale del settore tributi, abbiamo deciso di affidare dal 2025 ad Abaco la riscossione della Cup, ovvero il Canone unico patrimoniale. Il canone unico patrimoniale, ha raccolto in sé svariate tasse e imposte per fare qualche esempio, possiamo citare la tosap e la cosap o i passi carrabili".

"Si tratta – continua l’assessore al bilancio - di un primo passo concreto al quale seguiranno altri per razionalizzare il settore tributi, un settore che riveste un’importanza vitale per l’intera gestione della macchina comunale". L’obiettivo è far pagare tutti i contribuenti e andare progressivamente a ridurre coloro che non pagano le tasse. "Fra i compiti del nuovo gestore – spiega l’assessore - sono l’aggiornamento della banca dati con il relativo censimento da effettuarsi almeno una volta l’anno, l’utilizzo di una persona a carico di Abaco per almeno 12 ore settimanali con funzioni front e back office al servizio della cittadinanza e la gestione dei pagamenti con la rendicontazione, sollecito e recupero delle somme non riscosse".