Per la sicurezza stradale installati due dissuasori

SANTA CROCEDue rilevatori di velocità istantanea (o dissuasori) per richiamare gli automobilisti a rispettare il limite di 50 chilometri orari. Li ha fatti installare il Comune di Santa Croce sulla discesa di Poggio Adorno, in prossimità del Cerri, e a Staffoli all’inizio del paese per chi arriva da Galleno. "Sono stati posizionati anche grazie all’assessore Oliveri che ha seguito la cosa – commenta il sindaco Roberto Giannoni – Lo avevamo promesso in campagna elettorale e stiamo mantenendo un impegno". "La sicurezza stradale era uno dei temi della nostra campagna elettorale – dice l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – e questi sono due opere che vanno in quella direzione, con una spesa di poco meno di 9mila euro abbiamo migliorato la viabilità per automobilisti e pedoni. Ovviamente il dissuasore segnala la velocità, poi serve sempre l’attenzione e il rispetto delle regole della strada da parte dell’automobilista. Questi storicamente sono due punti dove le auto sfrecciano veloci e quindi è bene ricordare a tutti che bisogna rallentare".