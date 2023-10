"Per il cimitero 3-4 milioni"

PONTEDERA

"Per il cimitero servono lavori strutturali e definitivi per 3-4 milioni di euro. I tanto sbandierati 140.000 euro annui per la manutenzione non sono nulla ma solo una goccia nel mare". Lo sottolinea Matteo Bagnoli capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pontedera.

"Solo con un grosso investimento ultramilionario – aggiunge Bagnoli – sarà possibile risolvere in modo definitivo il problema strutturale del cimitero e, solo successivamente, iniziare a pensare e programmare la manutenzione ordinaria per 140-150mila euro annui, secondo uno studio tecnico. Lo studio è stato effettuato da una importante società del settore ed è in possesso di Franconi e Belli da circa tre anni. Tre lunghi anni in cui sindaco e assessore avrebbero avuto tutto il tempo di individuare risorse per la realizzazione dei lavori non più rinviabili. Un problema che non riguarda solo Pontedera ma tutti i cimiteri delle frazioni che hanno criticità in forte aumento. Sempre lo studio evidenzia, infatti, il progressivo logoramento delle altre strutture e la necessità di programmare interventi costanti per evitarne il deterioramento".

"La capacità di gestione di un Comune passa anche dal sapere individuare soluzioni alternative laddove ci sono scarsità di risorse – conclude Bagnoli – Soluzioni che esistono e che sarebbero state in grado di risolvere in modo definitivo il problema dei cimiteri. Franconi e Belli invece hanno preferito non risolvere il problema dimostrando per l’ennesima volta non solo la loro mancanza di capacità nell’amministrare ma anche di mancare di rispetto ai nostri defunti. Invito Franconi e Belli ad un confronto pubblico dove potranno rispondere delle loro mancanze e negligenze e dove noi presenteremo il progetto a costo zero per il Comune per la messa in sicurezza e manutenzione del cimitero comunale e di quelli delle frazioni".