Pediatria fa il pieno di calze grazie al cuore grande di tante persone

PONTEDERA

L’Epifania ha regalato doni e sorrisi ai bambini della pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera grazie alle tante iniziative di solidarietà realizzate dalle realtà associative, sportive e commerciali della città. Tante infatti sono state le iniziative che si sono susseguite in questi giorni. La Misericordia di Bientina, come da tradizione, grazie all’affetto e all’attenzione di tutti i suoi volontari, ha consegnato doni e calze, creando un’atmosfera di allegria per i piccoli pazienti e i loro genitori.

I commercianti di via Roma, già in passato in prima linea nelle iniziative benefiche, hanno poi aggiunto un tocco unico a questa giornata, donando calze ma anche cancelleria, bolle di sapone, macchinine e tappeti puzzle, che renderanno il ricovero dei bambini meno tedioso, contribuendo così al loro benessere emotivo.

Un ulteriore gesto di solidarietà per i bimbi ricoverati in ospedale è stato portato avanti dall’associazione vigili del fuoco 08 di Lari onlus, insieme alla Befana e ai dipendenti della Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Pontedera, che hanno consegnato un considerevole numero di calze e doni. Inoltre, una ricca calza e una borraccia sono state donate dal presidente della Lega Pro di Serie C, Andrea Marani, dal presidente dell’US Pontedera Simone Millozzi, dal direttore organizzativo Andrea Bargagna, Cristian Cerretti e Leonardo Uva.

La calorosa accoglienza da parte del personale ospedaliero, rappresentato dal direttore sanitario Luca Nardi, dal direttore della pediatria Giovanni Suriano, dal dirigente delle professioni Infermieristiche Davide Traballoni e dal coordinatore infermieristico Monica Guarguagli, ha sottolineato "l’importanza e il valore di queste iniziative nel contesto ospedaliero".