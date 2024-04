Peccioli sempre più accessibile. Confermata la Bandiera lilla: "Rafforzato il nostro impegno"

PECCIOLI

Peccioli Borgo dei Borghi 2024 vince anche sul fronte del turismo accessibile. È uno dei simboli più significativi di accoglienza turistica. E in Toscana sono solo quattro i Comuni in grado di ottenerla. Quella Bandiera Lilla, infatti, rappresenta il lavoro che il Comune di Peccioli ha svolto per rendere accessibili edifici, scuole, parchi e ogni altro luogo pubblico. Per questo la conferma per la seconda edizione consecutiva del riconoscimento, nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, è motivo di orgoglio per Peccioli e la sua comunità. Già dall’assegnazione dello scorso anno il progetto Bandiera Lilla aveva permesso all’amministrazione conunale di "rafforzare il suo impegno nella sistemazione del territorio. Con verifiche dei raccordi delle rampe e scivoli con l’asfalto, così come la sistemazione di marciapiedi e rampe, la sistemazione ulteriore dei bagni di musei e luoghi pubblici, il rafforzamento della segnaletica per ingressi dedicati, bagni accessibili, percorsi pedonali e piste ciclabili - sottolinea il Comune - Altro punto era quello della realizzazione di giochi inclusivi, progetto completato proprio con l’impegno di Belvedere Spa lungo la provinciale Fila nel luglio scorso, così come il potenziamento di indicazioni e descrizioni per chi ha disabilità visiva e motoria".

La consegna della bandiera al sindaco Renzo Macelloni è avvenuta nei giorni scorsi a Bologna Fiere, all’interno dell’Exposanità, la fiera biennale dedicata alle professioni del mondo sanitario e socio sanitario.