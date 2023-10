"PD prende tempo su Giglioli a San Miniato: qualcosa non va"

"Il sindaco uscente Simone Giglioli dovrà attendere il prossimo dicembre per sapere se sarà riconfermato o meno come candidato per il 2024", spiega in una nota il centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia". Del resto l’ha annunciato il Pd nei giorni scorsi. E per l’opposizione è un segnale caricio di significati.

"Un atteggiamento dilatorio che fa intravedere la non piena soddisfazione del Pd nel suo attuale sindaco, e quindi anche un giudizio non particolarmente positivo sulla azione svolta dalla Amministrazione comunale – è l’attacco –. Se il Pd è il primo a non credere ai propri amministratori, perché dovrebbero crederci i cittadini?". Si chiedono, affondando il morso, i tre partiti che componegono il censtradestra sanminiatese. che pongono l’accento su un elemento in particolare.

Ovvero che questa presa di tempo, improvvisa ed inusuale, "mai era accaduto con i precedenti sindaci uscenti al primo mandato".