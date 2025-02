"Pd incapace di gestire questa crisi"

La politica segue il comparto conciario nella vetrina più presigiosa, Lineapelle, evento strategico del conciario che si è conclusa ieri. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci è stato presente a Fiera Milano con Fabio Mini, sindaco di Castelfranco, e Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce. "Il comparto sta vivendo una crisi senza precedenti – dice Petrucci –. Per Fratelli d’Italia è prioritario supportare le aziende per superare questo difficile frangente e costruire le basi affinché il settore abbia un futuro".

"Purtroppo il Pd che governa ancora la Regione, ha dimostrato di non essere in grado di gestire la grave crisi del settore conciario – prosegue Petrucci –. Si è limitato a fare incontri inutili con il governatore Giani oppure infantili polemiche con il governo nazionale per bocca dell’assessore Nardini. Noi riteniamo che le istituzioni debbano giocare un ruolo chiave nella ripresa economica, non è vero che non possono fare niente".

"Sarebbe già qualcosa se la Regione Toscana rivedesse i vincoli ambientalisti, dettati soprattutto dall’ideologia e non da un rischio concreto per il paesaggio, che si riflettono nei piani strutturali comunali e frenano lo sviluppo industriale del Comprensorio – conclude Petrucci –. Servirebbero degli strumenti legislativi appositi per i distretti industriali. Inoltre tutta la zona del Cuoio è sottoposta al vincolo idrogeologico per cui le nuove strutture devono essere costruite prevedendo una sopraelevazione per un’altezza che varia tra 1,6 e 3 metri. Il vincolo è necessario perché la Regione non ha ancora completato le opere di messa in sicurezza del territorio. È evidente che questa situazione scoraggi ulteriori investimenti sul territorio".

C. B.