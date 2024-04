Paura all’asilo, bambino è grave. Portato con l’elisoccorso al Meyer

SAN MINIATO

Tremende ore di apprensione a La Scala e San Miniato per le condizioni di un bimbo di 6 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolino è stato soccorso ieri mattina poco prima delle 10,30 mentre era alla scuola dell’Infanzia di via Trento a La Scala. La scuola che frequenta da tre anni. I medici non dicono nulla, come sempre avviene in queste casi trattandosi di un bimbo piccolo. Ma il fatto che si siano riservati la prognosi è già un sintomo non positivo.

Certo, c’è da vedere l’evoluzione del quadro clinico e la speranza, ovviamente, è che migliori, ma la prognosi riservata vuol dire che il piccolo è in pericolo di vita. E’ successo tutto all’improvviso, ieri mattina, nella scuola dell’Infanzia di La Scala, una delle tre Infanzia dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato.

Sono stati momenti di paura per le insegnanti e per tutto il personale della scuola. Il piccolo di sei anni è caduto mentre era seduto al banco. Quasi sicuramente ha avuto un malore che ne ha causato la caduta e la perdita di conoscenza. Stando alle notizie che siamo riusciti ad apprendere il piccolo non ha mai ripreso conoscenza anche se i sanitari del 118 ne hanno stabilizzato le condizioni di salute prima di trasportarlo al pediatrico Meyer con l’eliambulanza Pegaso atterrata nelle vicinanze della scuola, a ridosso di via Trento. E’ successo tutto all’improvviso e le insegnanti son o state prontissime a capire la gravità della situazione e allertare il 118 tramite il numero unico di emergenza regionale 112.

Il piccolo frequenta l’ultimo anno dell’Infanzia. Si è sentito male sotto gli occhi dei compagni e delle compagne di classe che poi sono stati subito fatti uscire ed entrare in un altra aula. Il bimbo è stato soccorso in aula dal personale sanitario e poi trasportato all’ospedale pediatrico

Meyer di Firenze. E’ stato sottoposto a tutti gli accertamenti ed esami diagnostici e ricoverato. L’intera comunità scolastica sta vivendo ore di apprensione in attesa di notizie confortanti dal Meyer per il piccolo alunno.

