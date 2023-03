“Passione“ Viaggio nella musica napoletana

PECCIOLI

Per la prima volta lo spettacolo “Passione“ dedicato alla musica napoletana calcherà un palco toscano. Appuntamento sabato 4 marzo alle 21 al cinema Passerotti di Peccioli con lo spettacolo di e con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo al sax. In pochissimi giorni lo spettacolo è andato tutto esaurito, testimonianza della grande attesa e del legame di amicizia e affetto che lega Peccioli all’autore partenopeo, la cui collaborazione risale al 2016 in occasione della prima edizione del progetto ‘Parole Guardate’. ‘Passione’ è un viaggio nella storia della canzone napoletana, un viaggio che racconta dei suoi autori, attraverso le loro storie, i loro sentimenti che sono la radice della loro poetica che, incontrando la musica, hanno creato dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo.

Questo progetto è un omaggio alla musica napoletana e ai suoi autori e nasce dalla voglia di condividerne la poesia e la magia che rende infinitamente grato e orgoglioso chiunque sia nato in questa meravigliosa terra. In scena a fianco di de Giovanni e Zurzolo ci saranno Marianita Carfora alla voce, Carlo Fimiani alla chitarra e Marco de Tilla al contrabbasso. L’autore di romanzi ripresi anche sul piccolo schermo, come Il commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, ha pensato a uno spettacolo che prende spunto dalle storie delle canzoni della tradizione napoletana. Con il titolo che allude anche alla famosa canzone composta nel 1934 da Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente su versi di Libero Bovio, de Giovanni riprende le sofferenze e le gioie, gli umori dell’epoca, i sentimenti, la storia che hanno percorso nelle loro vite, dai quali sono scaturite le melodie conosciute nel mondo: "Passione è un viaggio – spiega lo scrittore – un passaggio all’interno della storia della canzone napoletana attraverso le storie delle poesie e dei sentimenti che hanno prodotto, incontrando la musica, questi veri e propri pezzi di cuore: gli autori, quello che hanno provato, le sofferenze e le gioie che hanno percorso nelle loro vite per regalarci i momenti più belli dell’orgoglio di essere nati in questa terra". Marco Zurzolo è sassofonista, compositore, direttore ed arrangiatore.