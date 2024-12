Parte un colpo per errore, un ferito. Paura durante la battuta al cinghiale

PECCIOLI

Un cacciatore di 74 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Peccioli per il ferimento – accidentale – di un compagno di battuta al cinghiale. L’uomo, che è incensurato, è stato stato denunciato per il reato di lesioni colpose. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio poco dopo le 16, in una zona boschiva dell’azienda faunistica venatoria Ghizzano di Libbiano, nel comune di Peccioli. In particolare, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, durante una battuta di caccia al cinghiale, il settantaquattrenne ha accidentalmente ferito un altro cacciatore con un colpo di carabina. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cisanello con l’eliambulanza Pegaso. Le sue condizioni – sempre secondo quanto riferiscono i carabinieri del comando provinciale – non sono al momento preoccupanti, ma sono in attesa di ulteriori accertamenti. Sembrerebbe che il cacciatore, nel tentativo di colpire un cinghiale, abbia esploso due colpi di carabina. Il secondo colpo, partito mentre l’animale si trovava vicino alla linea dei cacciatori, ha colpito alla gamba destra un altro cacciatore, che era correttamente posizionato sulla sua postazione. La carabina risulta regolarmente denunciata. E’ stata posta sotto sequestro insieme a tre proiettili. Arma e proiettili sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che disporrà eventuali altri accertamenti nel proseguo dell’indagine e dell’eventuale iter giudiziario. Individuato il responsabile del ferimento del cacciatore – incidente accidentale, ribadiamo – le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto.