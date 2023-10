Parrocchie e missione. Incontro con il vescovo

Una riflessione con il vescovo a quale tutti sono invitati a partecipare. Stasera alle 21,15 al cinema parrocchiale delle Capanne, monsignor Giovanni Paccosi terrà un insegnamento sul tema: "Il volto missionario della Parrocchia in un mondo che cambia". Un incontro che fa parte di un cammino a cui il vecsovo chiama ad essere protagoniste tutte le counità della diocesi di San Miniato che sta concludendo i festeggiamenti per i suoi 400 anni di vita e di storia. Festeggiamenti che si chiuderanno a dicembre. Infatti nei giorni scorsi il vescovo Giovanni ha scritto una lettera a tutta la comunità diocesana per riflettere sul Cammino Sinodale in atto e sull’avvio della sua fase sapienziale. la lettera esplicita anche i cinque grandi temi del Sinodo individuati a livello nazionale, su cui, da qui ad aprile 2024, tutte le diocesi italiane sono invitate a riflettere e a fare discernimento.