Odissea parcheggio ex Ape, il cantiere resta un miraggio. Il nodo della battaglia legale

Pontedera, 19 febbraio 2025 – La svolta per il rebus parcheggi lungo viale Rinaldo Piaggio pare essere ancora lontana. Perché se da un lato l’annuncio del sindaco del via ai lavori alle coperture dell’ex officine Piaggio previsto a maggio, con l’auspicata riapertura dei parcheggi adiacenti alla biblioteca per settembre/ottobre prossimi, potrebbe dare una boccata d’ossigeno, dall’altro i tempi per la realizzazione del parcheggio multipiano nell’ex magazzino Ape sembrano dilatarsi ulteriormente. Quell’infrastruttura più volte annunciata, capace di portare 400 nuovi posti auto in una zona che ha urgentemente bisogno di posti auto, non ha ancora visto la luce. E la svolta non sembra vicina.

Da Palazzo Stefanelli fanno infatti sapere che niente è cambiato da quando il Comune risolse il contratto con la ditta, a cui era stata appaltato l’intervento nell’agosto 2022, per il superamento dei termini di inizio lavori. Quindi nella scorsa primavera il via alla battaglia legale con i tempi che sono andati dilatandosi. Doveva già essere pronto e a disposizione dei lavoratori Piaggio, dei pendolari, degli studenti, dei turisti che frequenta la zona. Invece al momento, e chissà per quanto, resta un progetto su carta. L’unica opera portata a termine è stata la rimozione della copertura in acciaio che stava degradandosi. Una svolta potrebbe arrivare dalle interlocuzioni con la Regione, e quindi con la rimodulazione del cronoprogramma, ma su questo c’è massimo riserbo da parte delle istituzioni.

Quello della riqualificazione dell’area urbana del Dente Piaggio è un maxi progetto di cui si parla ormai da oltre un decennio e di cui però non si è ancora visto niente. Viale Rinaldo Piaggio, quell’asse su cui si affacciano le principali eccellenze pontederesi, dalla Piaggio alla scuola Modartech, dal Museo Piaggio alla biblioteca comunale Gronchi fino al polo culturare del Centrum sete sois sete luas, e la cittadella della ricerca e innovazione di Pontech e così via, versa da anni in condizioni disastrose.

Della ristrutturazione dei marciapiedi se ne è solo sentito parlare, l’Atelier della Robotica pontederese ha visto un’infinità di proroghe e ritardi e ancora non è stato inaugurato, del multipiano non ci sono tempi certi mentre solo in questi giorni, per la riapertura dei parcheggi della biblioteca e di via Maestri del Lavoro si è annunciato un primo cronoprogramma che vedrà il cantiere attivo nel corso dell’estate. L’auspicio è che possa essere il primo degli interventi ad essere realizzato e a cui dar seguito con le altre opere tanto attese.

l.b.