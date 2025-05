Parcheggio multipiano, il primo lotto prende forma

Peccioli (Pisa), 16 maggio 2025 – Sono in via di completamento i lavori del primo lotto del nuovo parcheggio multipiano in via Cappuccini e presto ecco nuovi spazi auto e l’inizio ai collegamenti degli ascensori e della passerella pedonale con Piazza del Carmine. La torre ascensore che sale dal parcheggio di via Cappuccini è stata infatti completata. Entro la fine dell’anno anche la passerella di collegamento pedonale che, attraversando viale Mazzini, collegherà la torre ascensore a piazza del Carmine verrà installata e gli ascensori saranno attivati. Nel primo lotto di lavori anche il parcheggio multipiano che, una volta completato, garantirà su 5 piani ben 267 posti auto, potrà essere riattivato e, prima dell’avvio del secondo lotto, garantirà di nuovo un centinaio di posti auto proprio in via Cappuccini.

Al momento, oltre al piano interrato, il progetto ha visto realizzato il primo piano sopraelevato. Nel già citato secondo lotto, per il quale presto si procederà alla gara di assegnazione, verranno costruiti anche gli altri 4 piani sovrapposti. Inizia a prendere corpo, dunque, un intervento strategico per aprire una nuova e importante via di accesso al borgo di Peccioli. “Una nuova porta per l’accesso al paese che, ovviamente, permette di ampliare ancora una volta il centro storico, rendendo accessibili strutture urbane nate per l’uomo e non per le auto – conferma il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. Un sistema pedonale aereo in quota fin dal parcheggio, poi, permetterà il superamento di ogni barriera architettonica. Questo primo lotto in via di completamento, però, è solo la prima parte di una visione per rendere non solo più accessibile a livello infrastrutturale questa zona, ma prevede uno sviluppo e un’integrazione progettuale per altri interventi con progetti esecutivi importanti”. Uno di questi è il nuovo spazio multifunzionale con cinema all’aperto, pista da ballo e campo da bocce vicino al Cinema Passerotti per il quale è iniziata la progettazione esecutiva. Uno spazio che, grazie anche al contributo della Regione Toscana dedicato ai progetti di rigenerazione urbana, quando il secondo lotto di lavori del parcheggio multipiano verrà completato, permetterà a chi sale con gli ascensori da via Cappuccini di poter “sbarcare” direttamente in questa zona.