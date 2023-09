Parcheggio e 1.200 alberi a Montopoli: forestazione urbana per la qualità dell'aria

MONTOPOLI

Oltre 1.200 alberi e piante nella zona industriale artigianale di Fontanelle a Capanne. E’ la forestazione urbana che è stata portata termine su due binari autonomi ma ben coordinati dagli uffici tecnici del Comune e dall’amministrazione. Sono 510 gli alberi e le piante messe a dimoradal Comune con il finanziamento della Regione Toscana (350mila euro su 400mila). Altre 700 tra alberi e piante sono stati piantati nell’area realizzata da Conad a scomputo d’oneri nelle vicinanze del centro logistico di via Romanina dove ieri è stato inaugurato un parcheggio con 66 posti.

"Progetti e realizzazioni – dice il sindaco Giovanni Capecchi – che vanno nella direzione di rendere più bella la nostra zona industriale e artigianale e di migliorare la qualità dell’area rispetto alle centinaia di veicoli che ogni giorno la percorrono. L’intervento di forestazione urbana è stato progetta dallo studio Bellesi Giuntoli. Le piante sono state selezionate tra quelle che apportano maggiori contributi in termini di assorbimento di anidride carbonica e comunque adatte alle condizioni della zona. Nei 30 anni successivi alla realizzazione del progetto è stimato uno stoccaggio di 298 tonnellate di anidride carbonica.

"Cnr-Ibe ha installato una centralina per il monitoraggio degli inquinanti presenti nella zona", ha spiegato l’assessore Alessandro Varallo che ha specificato di aver seguito il progetto "dai primissimi passi, come un figlio". In via Kennedy Conad ha realizzato il parcheggio che è pubblico ed è stato inaugurato ieri. "Contenti di aver contribuito alla riqualificazione dell’area con quest’opera – ha detto il direttore della logistica di Conad Nord Ovest Paolo Vadalà – Stamattina inauguriamo l’avvio di un progetto più ampio intorno al nostro magazzino più grande che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. A dimostrazione del fatto che una delle priorità dell’azienda è l’attenzione al tema della sostenibilità".