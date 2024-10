Pannolini gratis agli asili nido dalle farmacie

SANTA CROCE

La Santa Croce Pubblici Servizi, azienda che gestisce le due farmacie comunali di Santa Croce, anche quest’anno ha deciso di di investire parte dei propri ricavi per i servizi comunali dedicati ai più piccoli donando l’intera fornitura di pannoloni necessari per i nidi d’infanzia Petuzzino e Arrì Arrò. "Un sistema virtuoso di investimento sul territorio delle risorse che vogliamo incentivare – il commento del sindaco Roberto Giannoni (nella foto con la dirigenza dell’azienda e delle due Comunali – Le farmacie comunali rappresentano un presidio importante per Santa Croce non solo in termini di servizio ma anche per la fiducia che i nostri cittadini ripongono nelle persone che ci lavorano. Ringrazio per questo il personale dipendente, i direttori delle farmacie Massimiliano Melai ed Elena Mannocci e l’amministratore unico Massimo Parentini".