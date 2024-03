Paniere E la bella scoperta del pittore Macerini

SANTA MARIA A MONTE

Dal Festival d’Europa a Paniere in Festa. Cambia nome la tradizionale due giorni dopo Pasqua (Pasquetta e martedì 2 aprile), ma non la sua essenza. Cioè mettere Santa Maria a Monte al centro della scena degli eventi in provincia di Pisa. Come avviene da decenni. E quest’anno il borgo carducciano riscopre – anzi, scopre – un suo cittadino scomparso nel 2022 all’età di 95 anni. Isotto Macerini detto Otto, autore di numerose opere pittoriche di grande rilievo, la straordinaria vena artistica è stata ritrovata dal figlio, Stefano, e dalle nipoti che, mettendo a posto la casa e la cantina dove Isottto aveva vissuto con la moglie Loriana, apprezzata maestra di scuola Elementare, hanno trovato decine di quadri.

"Ho sempre visto in casa i quadri di mio padre – racconta Stefano Macerini – Ovviamente sapevo che dipingeva. Ma la teca in legno che abbiamo trovato in cantina è stata una sorpresa anche per me, oltre che per le mie figlie. Una sorta di vaso di pandora. Così abbiamo deciso di realizzare un catalogo con le opere ritrovate e di aprire pagine su Facebook e Instagram".

Dall’incontro di Stefano Macerini con la sindaca Manuela Del Grande è nata l’idea della mostra. "Ho accettato subito con entusiasmo – dice la sindaca di Santa Maria a Monte – per valorizzare il talento di questo nostro concittadino, che purtroppo non è più tra noi, scoperto di recente". La mostra verrà allestita a Casa Carducci e sarà caratterizzata anche da un accompagnamento musicale e dalla presentazione del critico Ilario Luperini che ha definito le opere di Otto Macerini "un tassello mancante nella storia della pittura". Ritrovato anche il carteggio dello scambio epistolare tra Macerini e lo storico e critico d’arte Carlo Ludovico Ragghianti.

La presentazione delle iniziative di Pasqua è stata fatta in sala consiliare dalla sindaca Del Grande, con il vicesindaco Maurizio Lucchesi e gli assessori Laura Falorni, Roberto Michi e Romano Nieri e Mariano Boschi, bibliotecario e curatore di tanti eventi. L’1 e 2 aprile Santa Maria a Monte si anima di eventi, visite guidate, mostre (anche quelle di Marco Maffei e Veronica Cairo oltre a quella fotografica curata da Meri Guidi), iniziative per tutta la famiglia. In Rocca inaugurazione in 3D della pieve e del campanile.

gabriele nuti