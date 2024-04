Sbornia da Vespa Days. I commercianti esultano: "E’ stato un vero boom"

Appena una settimana fa Pontedera era invasa da appassionati della Vespa proventi da tutto il mondo. Un evento che ha lasciato una sorta di sbornia collettiva tra commercianti e cittadini. "Come sono andati i Vespa World Days? – commentano Claudio Del Sarto coordinatore Confesercenti Valdera Val di Cecina e Cuoio e Valentina Aurilio presidente Confesercenti Pontedera – ce ne vorrebbe uno al mese di eventi così! Sicuramente durante i giorni del raduno gli esercenti ne hanno tratto più benefici, ma per tutti è stata l’occasione di mostrarsi in una vetrina internazionale". Un mondo del commercio diviso a metà tra gli incassi di bar e ristoranti e i negozi che hanno lamentato l’assenza di veri momenti dedicati allo shopping. "Da considerare poi – continuano – che si è trattato di un evento che ha coinvolto la Valdera tutta, dall’ospitalità, alla scoperta dei luoghi grazie ai tour. La Vespa porta con sé un turismo lento che ben si sposa con le colline dolci del nostro paesaggio. L’eredità che ci lasciano i Vespa World Days riguarda l’identità di Pontedera. I nostri auspici sono due: chiediamo che i Vesponi artistici rimangano in città, come rimarranno ancora per un po’ gli allestimenti delle vetrine; e poi che si possa proseguire su questo filone pensando a un richiamo al nostro mito anche durante altri eventi nel corso dell’anno. Noi siamo a disposizione per parlare con chi guiderà la città nei prossimi anni".

Un bilancio più che lusinghiero è anche quello del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Non possiamo che plaudire al sindaco Matteo Franconi e all’amministrazione comunale di Pontedera per essere riusciti nell’impresa di portare una manifestazione di livello mondiale, con presenze da 85 paesi e cinque continenti – commenta – . Il ritorno di immagine per tutto il territorio è semplicemente straordinario". I primi dati ufficiali, almeno in termini di ricettività e accoglienza, confermano il successo. "Per restare ai primi dati certi, tutto esaurito in Valdera – continua il direttore – anche l’occupazione giornaliera degli alberghi pisani è cresciuta del +10% rispetto agli stessi giorni del 2023, mentre il valore di 2,6 giorni porta le presenze ad un dato significativamente superiore rispetto al normale. La sfida adesso è che un simile boom di presenze, visibilità, partecipazione, ed entusiasmo non resti un fatto isolato ma possa costituire il la per tante altre iniziative".

C’è soddisfazione anche nelle parole di Mickey Condelli, presidente di Confcommercio Pontedera. "Tantissima gente, tanto entusiasmo – aggiunge – con questo evento all’insegna della Vespa, Pontedera è tornata a respirare un bellissimo clima di fiducia e ottimismo. I pubblici esercizi di Pontedera in larghissima parte hanno lavorato molto bene, per il commercio non alimentare gli affari sono andati bene, ma si può fare ancora meglio, Per il futuro, c’è da migliorare il coinvolgimento e l’addobbo delle vie meno centrali, e una migliore e più efficace comunicazione sulla disponibilità dei parcheggi".